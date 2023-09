Eurostat demolisce il racconto di Meloni | l’Italia è crollata | altro che crescita più alta in Ue

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 settembre 2023) Larecord in Italia è solo un lontano ricordo. Il Pil più alto degli altri grandi Paesi dell’eurozona, più volte festeggiato da Giorgiacome grande traguardo raggiunto dal, è stato completamente archiviato. Lain Italia non esiste più e i dati del resto d’Europa mostrano una situazione non positiva, ma di certo migliore rispetto a quella di Roma. Il Pil dell’eurozona nel secondo trimestre è stato indello 0,1%, stando ai dati, con cui vengono riviste al ribasso le stime flash di metà agosto (quando si prevedeva unadello 0,3%). In Italia il calo nel secondo trimestre è dello 0,4%, peggiore dello 0,3% delle stime flash. L’eurozona viene da unanel primo trimestre dello 0,1%, con ...