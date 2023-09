Europeo Juniores di Judo | l’Italia colleziona sei medaglie nelle prime due giornate di gare

(Di venerdì 8 settembre 2023) Seiperagli Europei in svolgimento a l’Aia.duedigli Azzurri dominano il podio e anche la Classifica per Nazioni. Nella prima giornata di ieri, gli allori ottenuti sono stati dued’oro, una d’argento, una di bronzo. L’oro è andato a Giulia Carna nei 52 kg e Veronica Toniolo nei 57 kg, l’argento è stato messo al collo di Sofia Mazzola nei 48 kg, il bronzo è stato conquistato da Giulia Ghiglione nei 48 kg. Insieme alleè arrivato anche un ottimo quinto posto da Micaela Sciacovelli nei 52 kg, su un contingente di otto atleti. Come spiega la nota di fijlkam.it ‘Dopo l’oro mondiale a Guayaquil 2022, Giulia Carna ha conquistato anche quell’oro...

L'Italia non si ferma più! Doppio oro bis a L'Aia con Savita e Bright Fijlkam

È un'Italia che fa sognare quella ammirata a L'Aia nelle prime due giornate dei Campionati Europei Junior 2023 di judo. Dopo un day-1 sensazionale (due ori con Giulia Carnà e Veronica Toniolo, un arge ...