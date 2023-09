Europei di Tiro a Volo | l’Italia in gara per completare la squadra olimpica per Parigi

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 settembre 2023) Serve un ultimo passo perladelTeam che nella prossima estate gareggerà alle Olimpiadi di. E allora la Nazionale disfida in Croazia in migliori del Vecchio Continente. Gliin calendario si svolgeranno dal 9 al 26 settembre. In ottica qualificazione a cinque cerchi, il migliore atleta per genere nello skeet e nel trap, tra quelli che ancora hanno il pass per, conquisterà infatti un posto nazione. Tuttavia, è già al completo nel trap la qualifica (due carte olimpiche maschili e due femminili assicurate) e anche nello skeet femminile (due carte olimpiche prese). Gli Azzurri andranno a caccia dell’ultimo pass mancante nello skeet maschile, che si aggiungerebbe al posto già ...