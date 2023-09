Europee | Tajani | ‘ci prepariamo con la convinzione di ottenere ottimo risultato’

(Di venerdì 8 settembre 2023) Gaeta, 8 set. (Adnkronos) – “Ci sono più mille giovani, ed è la dimostrazione che godiamo di ottima salute. Ci stiamo preparando per lecon ladi poterun buon risultato anche per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, che ha sempre spinto a dare il massimo”. Lo ha detto Antonio, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, a margine dell’evento ‘Azzurra libertà’, organizzato dal movimento giovanile del partito forzista, in corso di svolgimento a Gaeta. L'articolo CalcioWeb.

...gli azzurri di oggi devono essere accontentati il più possibile prima della conta alle2024 ... le pensioni minime Sì, ma come fare per "tenerlo buono" se le spunte in agenda di Antonio...... il solitamente più moderato Antonio. Il ministro degli Esteri ha lanciato un avvertimento, ... Un sospetto che viene alimentato all'alba della campagna elettorale delle, dove i leader ...ha affermato che il progetto della seconda canna del Monte Bianco dovrà essere allineato alle moderne infrastrutture. Inoltre, è stata convocata una riunione straordinaria a livello ...

Europee: Tajani, 'ci prepariamo con la convinzione di ottenere ... La Gazzetta del Mezzogiorno

In un clima di apatia, il partito alle prese con delusioni cocenti in Parlamento, sondaggi in calo e timore di essere annesso da Fdi. Tajani punta ancora sul ...Gaeta, 8 set. (Adnkronos) – “Ci sono più mille giovani, ed è la dimostrazione che godiamo di ottima salute. Ci stiamo preparando per le europee con la convinzione di poter ottenere un buon risultato a ...