Europa-Indo Pacifico | la strategia italiana passa anche dal Kazakistan Parla l’amb Alberti

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 settembre 2023) Mentre inizia un G20 strategico, emerge il peso specifico delcome epicentro della crescente importanza geopolitica e geo-economica dell’Asia centrale. Un Paese nel quale la Russia non è più il principale (o l’unico) riferimento.ggio non banale, ai fini della stabilità e dei nuovi equilibri che si vanno profilando nella Regione in seguito alla guerra in Ucraina. Diplomazia economica e culturale, materre rare, materiali critici e idrogeno verde come base per un nuovo posizionamento di Roma nel Paese centro-asiatico. Perché il? Fisiologico, alla vigilia di un G20 rilevantissimo come quello che si sta aprendo in India, accendere un fascio di luce sul, all’mani della visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Una visita molto attesa, ...