Euro2024 | Nazionale Macedonia-Italia | arbitra il francese Letexier

(Di venerdì 8 settembre 2023) Domani a Skopje la sfida valida per le qualificazionia gli Europei del 2024 ROMA - Sarà Françoisa dirigeredel Nord-, gara in programma domani a Skopje e valida per il gruppo C delle qualificazioni a. Insieme all'arbitroci saranno i connazionali Hicham Za

Ieri la mezz'ala del Napoli ha lasciato anzitempo la rifinitura dellapolacca, che stasera sfiderà le Isole Faroe nel match valevole per le qualificazioni a. Piotr Zielinski (...Come sarà laspallettiana Le prime azioni del tecnico di Certaldo non potevano che ...seguito tutti i calciatori che il mister ha deciso di inserire nel suo equipaggio alla volta di:...... sfida valida per le qualificazioni a. Intervenuto in conferenza stampa, Nicolò Barella ...pensato ad andare in campo e ho sempre pensato di fare il meglio possibile per questa. Ha ...

Qualificazioni Euro 2024 - Macedonia del Nord-Italia: probabili ... Eurosport IT

La Spagna torna in campo alle 18 a Tbilisi in Georgia per una partita valida per le qualificazioni a Euro 2024. Le Furie Rosse sono costrette a vincere dopo il ko in Scozia, e attualmente sono quarte ...Ancora un giorno di attesa e il nuovo ciclo della Nazionale azzurra targato Luciano Spalletti avrà finalmente il suo inizio: alle 20.45 di domani sera l'Italia sarà impegnata a Skopje per la terza sfi ...