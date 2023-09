Euro 2024 | vittoria e super record | è accaduto dopo più di 100 anni!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 8 settembre 2023) In una sola partita è stato battuto più di un. L’pa sembra aver ormai scoperto una nuova stella del futuro. Nel calcio moderno, con l’affermazione della stampa e soprattutto dei social, non è una novità esaltare i nuovi prospetti per le loro gesta e poi farli cadere nel dimenticatoio appena vivono un periodo sottotono. Per questo motivo bisogna andare sempre cauti con i complimenti e con i paragoni, ma al tempo stesso non si può rimanere indifferenti quando si assiste alla vera e propria frantumazione disu. Questo è il caso di Lamine Yamal, spagnolo classe 2007 cheaver lasciato tutti i sbalorditi al Barcellona (diventando anche il più giovane debuttante), si è già preso la scena con la Nazionale maggiore della Spagna e nella gara odierna con la Georgia, valida per le ...