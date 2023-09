(Di venerdì 8 settembre 2023) Al termine di una mirata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hannounromano, con precedenti e senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato diaggravata in concorso. Dopo essere venuti a conoscenza che unera vittima di richieste estorsive da svariati mesi, con cadenza quotidiana, da parte di due soggetti, i Carabinieri hanno predisposto un mirato servizio di osservazione proprio sotto la sua abitazione. Ieri mattina, poco prima delle 8, i militari hanno notato la vittima, un 72enne in cura presso il CIM di Roma, uscire dal portone del palazzo ed essere subito bloccato dalche, con minacce e violenza, lo costringeva a consegnargli il denaro in suo possesso, circa 20 euro, a fronte di una richiesta di 100, che la ...

... con precedenti e senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato diaggravata in concorso. Dopo essere venuti a conoscenza che unera vittima di richieste estorsive da svariati ...... con precedenti e senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato diaggravata in concorso. Dopo essere venuti a conoscenza che unera vittima di richieste estorsive da svariati ...I poliziotti del commissariato Monteverde di Roma hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere a un uomo di 42 anni per i reati diai danni di une di indebito utilizzo di carte di credito. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia di una persona ultraottantenne che è stata raggiunta dalla classica ...

Estorsione ad un anziano, arrestato 25enne a Roma RaiNews

L’ultimo intervento dei carabinieri a piazza Dante riaccende i riflettori sul problema dell’estorsione, un fenomeno molto diffuso a Roma ...gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata in concorso, autore del crimine. Dopo essere venuti a conoscenza che un anziano era vittima di richieste estorsive da svariati mesi, con cadenza ...