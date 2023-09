Esordio amaro per Mancini | l' Arabia sconfitta 3 - 1 dal Costa Rica

per Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita. La nazionale allenata dall'ex ct azzurro è stata sconfitta 3 - 1 dal Costarica nell'amichevole giocata a Newcastle. Poche migliaia ...per l' Italia di Carmine Nunziata che, nel match valevole per la prima giornata della fase a giorni delle qualificazioni agli Europei U21 2025 , non va oltre un deludente pareggio per 0 -......Squadra in casa Sorrento Squadra avversaria Audace Cerignola Un'ottima prestazione all', ma ... anche il tecnico ha masticatoal termine dell'incontro: 'Sono molto arrabbiato per il ...

Mancini, esordio amaro: Arabia Saudita ko 3-1 col Costa Rica Sky Sport

NEWCASTLE- Non è iniziata nel migliore dei modi, sul campo, l’avventura di Roberto Mancini come Commissario tecnico dell’Arabia Saudita. L’allenatore jesino, nel ...Calvo, Ugalde e Leal regalano la vittoria alla Costa Rica: prima delusione per Mancini alla guida dell'Arabia Saudita.