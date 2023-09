Equitazione | Nations Cup | scelti azzurri per la finale di Barcellona | ultima chance per Parigi

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 set. - (Adnkronos) -per la Nazionale di salto ostacoli. Gliprenderanno parte alladiCup, in programma a, in Spagna, dal 27 settembre al 1° ottobre. Si tratta dell'occasione a disposizione dell'Italia per qualificarsi ai Giochi Olimpici di2024: per l'impresa sono stati convocati Emanuele Camilli su Odense Odeveld, Lorenzo De Luca su Carlson 86, Giampiero Garofalo su Max Van Lentz Schrans ed Alberto Zorzi su Highlight W. Il nome del quinto cavaliere verrà comunicato lunedì 18 settembre. Conquisterà la carta olimpica la migliore squadra della classificatra quelle non ancora qualificate ai Giochi.

... Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) segue i principali eventi sportivi: fasi finali della... Davide Novelli e Sabatino Durante ore 11:55: Europei Salto Ostacoli 4a Giornata - ......al via della finale individuale Top 25 degli Europei di Milano di salto ostacoli di, in ...deciso di preservare l'importante cavallo in vista della vicina finale di FEI JumpingCup ...... alla trasmissione in esclusiva, sui canali Rai, delle sei partite diLeague della ... Alle 07:30, RaiSport ci porterà in replica agli Europei di Salto Ostacoli nell', con la terza ...

Ultimo'ora: Equitazione: Nations Cup, scelti azzurri per la finale di ... La Svolta

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Ultima chance per la Nazionale di salto ostacoli. Gli azzurri prenderanno parte alla finale di Nations Cup, in programma a Barcellona, in Spagna, dal 27 settembre al 1° ot ...Da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre si disputerà a Barcellona, in Spagna, la Finale della Nations Cup 2023 di salto ostacoli dell'equitazione, che vedrà al via 17 e non 18 formazioni come al ...