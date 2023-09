Ennesimo terremoto nel Pd | la scissione in Liguria fa scattare il processo a Schlein

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dalle parti dell'area riformista del Pd raccontano che della brutta aria che tirava in, c'erano state avvisaglie già ad agosto. «Ma lamentele, malumori, telefonate ne riceviamo da tutta Italia... Non pensavamo si arrivasse a tanto», si spiega. E invece una trentina di esponenti dem liguri, compresi big locali come Pippo Rossetti, consigliere regionale, e Cristina Lodi, record di preferenze alle ultime comunali a Genova, hanno lasciato il Pd per passare ad Azione in esplicito dissenso sulla linea. C'è «una netta svolta a sinistra, in cui viene sostanzialmente negato ildel riformismo messo in campo negli ultimi dieci anni» per questo «non ci sentiamo più a casa nostra». Uno smottamento che desta l'allarme innanzitutto tra i riformisti dem. Ad andarsene sono stati principalmente esponenti dell'area. Già c'erano ...