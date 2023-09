Energia intelligente per la casa | ci pensa SolarEdge Home

Leggi su newsagent

(Di venerdì 8 settembre 2023)è una soluzione innovativa per la gestione dell’domestica che permette ai proprietari didi ottimizzare la produzione, l’utilizzo e lo stoccaggio dell’solareè leader globale nelle tecnologie solari intelligenti. La società è nata nel 2006 per portare sul mercato una soluzione di inverter avanzata che ha ridefinito il modo in cui l’veniva prodotta e gestita negli impianti fotovoltaici, aumentando la resa e riducendo i costi così come il tempo di ritorno dell’investimento. Da allora oggi l’innovazione ha continuato ad essere la cifra stilistica del Gruppo, in una visione ampia e integrata finalizzata ad anticipare le esigenze del mercato e degli utenti finali. Lo dimostra da ultimo SolarEge, ...