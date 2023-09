Enav | nuovi contratti internazionali per la fornitura di sistemi hi-tech

(Di venerdì 8 settembre 2023) Quattroper un valore complessivo di 11 milioni di euro sono stati sottoscritti dacon India, Norvegia, Romania e Kosovo per ladidi ottimizzazione dei dati di volo e per migliorare l’efficienza degli spazi aerei. Gli accordi sono siglati attraverso le società controllate IDS AirNav eno Sky. Pasqualino Monti, a.d. di, si dice orgoglioso della manovra, in linea con la strategia commerciale del gruppo. “In questo momento – dichiara – l’interesse da parte dei mercativerso l’evoluzione tecnologica eche garantiscono la sicurezza e l’efficienza delle operazioni di volo è molto forte. Siamo fieri di avere la capacità tecnica e il know-how che ci consentono di esportare ...

ENAV, quattro nuovi contratti internazionali per 11 milioni di euro

