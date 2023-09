Emily Ratajkowski | «Divorziare a 30 anni è una bella cosa | non stateci male»

(Di venerdì 8 settembre 2023)a 30è chic: parola di. La top model londinese, infatti, ha condiviso il suo pensiero in merito con i fan. «Mi sembra che un sacco di...

Divorziare a 30 anni è chic: parola di Emily Ratajkowski. La top model londinese, infatti, ha condiviso il suo pensiero in merito con i fan. «Mi sembra che un sacco ...La modella circa un anno fa ha chiuso il matrimonio con Sebastian Bear Mc-Clard e non lo considera un fallimento: "Penso che non ci sia cosa migliore" ...