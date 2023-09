Elon Musk | il retroscena da brividi sulla terza guerra mondiale

(Di venerdì 8 settembre 2023) SOCIAL., l’eclettico imprenditore e fondatore di SpaceX e Tesla, è noto per le sue ambiziose iniziative nel campo dell’innovazione tecnologica. Tuttavia, di recente è emersa una notizia che getta una luce sorprendentesua influenza in un contesto geopolitico delicato. Secondo quanto riportato nella sua nuova biografia,avrebbe avuto un ruolo cruciale nell’evitare una potenziale escalation militare tra Ucraina e Russia, con conseguenze che avrebbero potuto scatenare una. Leggi anche:sfida a duello Putin per la contesa dell’Ucraina: la notizia poco fa Leggi anche: Il 2023 secondo Baba Vanga: ha predetto un’esplosione nucleare? La verità...

Nel 2022avrebbe oscurato il segnale dei suoi satelliti Starlink al largo della costa della Crimea per fermare un'offensiva dell'esercito ucraino. L'imprenditore, che in seguito all'invasione russa ...

Guerra Ucraina, Elon Musk: "Ecco perché ho fermato attacco a flotta Russia" Adnkronos

La CNN ha citato un estratto dalla biografia di Elon Musk di Walter Isaacson, che descrive come i droni sottomarini armati si stessero avvicinando ai loro ...La rivelazione sulla nuova biografia del numero uno di Tesla e di SpaceX. Elon Musk: temevo che Mosca rispondesse con l’atomica. Le critiche del consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...