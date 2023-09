Elodie | la tragedia è arrivata senza preavviso | “Violenza in casa” | Cosa le è successo

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 8 settembre 2023), spunta la verità sulle violenze subite in. Unache ha colpito la vita della celebre cantante Una celebre cantante, star del web e dei palchi più importanti d’Italia.ha una carriera artistica ricca di successi, con decine di brani che quotidianamente fanno ballare milioni di italiani. Tra i suoi capolavori ricordiamo certamente Margarita, Guaranà, Andromeda, diventate delle vere e proprie hit estive. La cantante ha collaborato con molti artisti del panorama musicale come Guè Pequeno, i The Kolors, Ghemon e con Marracash e con quest’ultimo ha intrapreso anche una relazione sentimentale.ha sempre dichiarato di essere innamoratissima del rapper: “è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna”. L’artista romana ...