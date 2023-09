Elmas ricorda Spalletti | “Non lo dimenticherò mai” | poi lancia la sfida all’Italia

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il macedone elogia il suo ex allenatore che gli ha permesso di vincere uno scudetto in Italia Intervistato da Sky Sport, Eljifsi carica per latra la sua Nazionale, la Macedonia contro l’Italia. Il centrocampista del Napoli ha spiegato di essere molto emozionato di giocare contro una Nazionale così forte come quella azzurra e allo stesso modo per giocare contro quello che è stato il suo ex allenatore, Luciano. “Sono molto emozionato, noi come Macedonia vogliamo fare una grande partita – ha spiegatoa Sky Sport – conosco benecosì come conosco i giocatori dell’Italia, sarà molto molto difficile affrontarli. Sono una grande Nazionale, vincere sarebbe bellissimo.” Parole al miele per Luciano Tutto è pronto a Skopje per l’esordio dicome ...