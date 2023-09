Eljif Elmas su Spalletti | “Come un Papà | l’Uomo che ci ha Regalato lo Scudetto”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il centrocampista del Napoli,, parla della sua relazione con l’ex allenatore Lucianoalla vigilia della sfida tra Macedonia del Nord e Italia. CALCIO NAPOLI., il centrocampista macedone del Napoli, ha condiviso i suoi pensieri su Luciano, suo ex allenatore al Napoli, in un’intervista rilasciata a Sky Sport. Le sue parole arrivano alla vigilia della partita tra la Macedonia del Nord e l’Italia, ora guidata da. Eslmas su Macedonia-Italia “Per noi è un onore giocare contro l’Italia. Giochiamo in casa e vogliamosempre dare tutto in campo, proporre un bel calcio e vedere cosa succede,” ha detto. L’emozione di affrontare l’allenatore con cui ha vinto lo ...

Il centrocampista del Napoli, prossimo avversario dell'Italia con la sua Macedonia del Nord, ha parlato a Sky Sport. 'Noi come Macedonia stiamo bene, è un onore giocare contro una grande selezione come l'Italia. ...Non dimenticherò mai il nome di Luciano Spalletti" Mg Milano 19/12/2021 - campionato di calcio serie A / Milan - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto:- Luciano Spalletti ...Alla vigilia della partita Macedonia - Italia, il centrocampista del Napoliha rilasciato un'intervista a Sky Sport.ha parlato di Luciano Spalletti, suo ex allenatore al Napoli, ora CT della Nazionale italiana: ' Spalletti farà grandi cose in Nazionale, ...

Elmas: «La prima volta che andai in Nazionale Alioski non mi voleva in camera con lui» - ilNapolista IlNapolista

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas, prossimo avversario dell’Italia con la sua Macedonia del Nord, ha parlato a Sky Sport. “Noi come Macedonia stiamo bene, è un onore giocare contro una grande s ...Belle parole del centrocampista macedone sul suo ex allenatore, alla vigilia della sfida contro l'Italia.