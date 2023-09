Elisabetta Trenta | Ero grillina quando ero democristiana e democristiana quando ero grillina Mai stata mastelliana

L'iniziativa, alla quale partecipanoPaesi europei, è coordinata e promossa nel nostro Paese ...la conferenza 'Le dimensioni della bellezza nell'ebraismo' con Rav Alberto Somekh e..."Vannacci Non andava rimosso. Così facendo, ne hanno fatto un martire. E comunque ha il diritto di esprimere le sue idee"., ex ministro della Difesa nel governo Conte I e oggi componente della Democrazia Cristiana (la nuova formazione centrista guidata da Antonio Cirillo ), difende l'ex capo della ..."Vannacci Non andava rimosso. Così facendo, ne hanno fatto un martire. E comunque ha il diritto di esprimere le sue idee"., ex ministro della Difesa nel governo Conte I e oggi componente della Democrazia Cristiana (la nuova formazione centrista guidata da Antonio Cirillo), difende il generale della ...

Elisabetta Trenta: "Ero grillina quando ero democristiana e ... L'HuffPost

L'ex ministro pentastellato della Difesa racconta le sue capriole politiche. "M5s ha fallito nella missione di cambiare l'Italia. Adesso ci riprovo con ...La terza edizione ideata dal Centro presieduto da Antonia Ida Fontana porta dal 4 al 21 settembre oltre trenta eventi ad ingresso gratuito nei luoghi più affascinanti e meno conosciuti della città.