Elisabetta Gregoraci | il look della discordia a Venezia 2023 | «Bella e raffinata Anzi no | sembra un' orata al cartoccio»

ha illuminato lo show come ogni anno. Su Instagram troviamo documentata la partenza della showgirl per Bari dove si è tenuta la conferenza stampa. 5 trolley stracolmi e tutti ...Ma anche dae da Raoul Bova! I look della nona serata di Venezia 80 Per assistere all'anteprima mondiale di "Lubo", l'attrice Valentina Bellè ha puntato su un vestito lungo e ...In nero anche, che almeno, però, spariglia le carte con un macro dettaglio gold ad altezza seno . Nero anche per Dayane Mello e per tutta una serie di altre presenze non poi ...

Mostra del Cinema di Venezia: Gregoraci, il glamour dov’è (5), Boldi eterno Cipollino (6), Raoul Bova si... Corriere della Sera

Elisabetta Gregoraci ha destato qualche perplessità con il suo look sul red carpet a Venezia. Ospite alla Mostra del Cinema nella sua 80esima edizione, l'ex moglie di Flavio Briatore ...Ieri al Festival del Cinema di Venezia si è tenuta la prima di Lubo e tra gli ospiti c’era anche Elisabetta Gregoraci ...