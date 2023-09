El Pais | “In Georgia niente pubblicità con Kvaratskhelia per volere del Napoli”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Secondo El, innon ci sono cartelloni pubblicitari conperché ilpossiede i diritti d’immagine del giocatore. CALCIO. Incredibile retroscena svelato dal quotidiano spagnolo Elsu Kvicha. Secondo la testata iberica, per le strade di Tbilisi, capitale della, non esisterebbero cartelloni pubblicitari o spot televisivi con il talento del. Il motivo? Il club azzurro possiede i diritti d’immagine del giocatore. Come riporta El, in patriaè un vero e proprio idolo, diventato un simbolo nazionale soprattutto per motivi politici, dopo aver lasciato la Russia ed essere tornato a giocare inin ...

El Pais: 'Kvaratskhelia 'assente' in Georgia: il Napoli ha bloccato tutte le pubblicità' AreaNapoli.it

