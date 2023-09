Edilizia scolastica - La Provincia comunica l'avvio della gara per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico dell'Istituto Pieralli ...

A dare la notizia è la consigliera della Provincia di Perugia, delegata all', Erika Borghesi , che sottolinea l'impegno dell'ente, insieme al lavoro di squadra dei vari soggetti ...Raccolta differenziata, sistema del trasporto pubblico locale,, riqualificazione del castello Monforte. Sono solo alcune delle priorità che la Giunta Felice intende affrontare ...Si tratta di uno dei progetti diche Città metropolitana di Torino ha avuto finanziati con i fondi del PNRR: i lavori, appaltati ad una ditta esterna per un valore di poco ...

Ricomincia la scuola, l'impegno di Città metropolitana per l'edilizia ... Città Metropolitana di Torino...

“Il calendario scolastico era stato studiato per consentire ai bambini di aiutare i genitori nei campi, va rimodulato“. È questo l’appello lanciato dall’organizzazione WeWorld onlus e dal duo Mammadim ...Avviati i lavori di adeguamento degli spazi esterni dell'istituto comprensivo di via Stoccolma per allestire le 10 tende della Protezione civile che dovranno ospitare gli alunni della primaria ...