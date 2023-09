Ecco perché Vladimir Putin rapisce i cubani | la mossa agghiacciante dello zar

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sprizzano scintille fra Cuba e Russia, storici alleati fin dal tempo sovietico e negli ultimi tempi allineati sulla guerra russa in Ucraina. Ma le autorità cubane non vogliono essere coinvolte nel conflitto. E l'esistenza d'una rete di reclutamento illegale di cittadini dell'isola mandati da Mosca a combattere contro Kiev ha fatto infuriare il governo caraibico. Lo ha denunciato il ministro degli Esteri Bruno Rodríguez: «È stata scoperta una rete di traffico d'esseri umani che opera in Russia per arruolare nell'esercito siache vivono lì, siaresidenti nell'isola. Il nostro ministero degli Interni ha scoperto tale rete e lavora per smantellarla». Rodriguez ha ricordato: «Cuba non è parte del conflitto e lavora contro ogni forma di mercenarismo». L'INTERNAZIONALE - Era un'altra epoca, quando, negli anni Settanta, l'Unione Sovietica ...