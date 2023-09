(Di venerdì 8 settembre 2023) I ricercatori del Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health (in Cina) hanno creato icon cellule umane coltivati in embrioni di maiali geneticamente modificati. Si tratta di un nuovo approccio di ingegneria biomedica che prevede l’utilizzo i maiali come incubatrici per la crescita...

...qui tre esempi che hanno completamente mandato in tilt il mio instagram/telegram. Sono stato ... In questa estate mi è capitato più volte di portare lo smartphone per concerti e dopo iho ...Se si volesse anticipare i tempi e tentare col fai da te per il case,la nostra guida che ... Registrati per partecipare e scopri iospiti Arriva la seconda stagione di AstroWired, il podcast ...Tesla ha portato al debutto una settimana fa il restyling della Model 3 . Questo aggiornamento della berlina elettrica ha introdotto una serie di novità interessanti. Come abbiamo visto, la casa ...

Ecco i primi reni umani creati in laboratorio Today.it

Ballardini è un mister che non si è mai dato per vinto, nonostante i non pochi esoneri. Ecco quali sono stati, quando e con quali squadre.George Clooney potrebbe dire addio al lago di Como. L'attore, che abbiamo appena visto a Venezia con la moglie Amal Alamuddin, vorrebbe vendere Villa Oleandra a ...