... misura che, se, così come èscritta, decimerà le imprese di servizi, soprattutto nelle Regioni del Nord Italia come la Lombardia". "Ci sono poi i paradossi - prosegue Uggè " Mi ...Quali sono le modifiche già previste per Imu e Tari nel 2023 e in arrivo con riforma fisco e catasto Con la nuova riforma del fisco, la cui legge delega èil 4 Agosto scorso, si preparano ad arrivare diverse novità in tema di tasse e imposte, alcune delle quali potrebbero interessare anche le imposte sugli immobili a partire da Imu e ...La modifica al Codice Rossocon 200 sì La proposta di legge, a prima firma Giulia Bongiorno (Lega), già licenziata dal Senato, èin via definitiva alla Camera con 200 sì, ...

È stata approvata la legge più complicata del governo di Olaf Scholz Il Post