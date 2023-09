È Raffaele Iasi il nuovo dirigente del Commissariato di Fondi

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 settembre 2023)– Ildiha un; si tratta del Vice Questore della Polizia di Stato, classe 1971. Salentino di origine, il Vice Questore, ha assunto l’incarico diil 4 settembre scorso prendendo il posto del Commissario Capo Franco Pellegrino, collocato in quiescenza per limiti di età nello scorso mese di luglio e che ivi ricopriva l’incarico difacente funzioni. Il Dr.vanta un curriculum di tutto rispetto: Laureato in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma e in “ Scienze delle Pubbliche Amministrazioni” all’Università Statale di Catania, dopo aver prestato servizio come Ufficiale di Collegamento nell’Esercito italiano, è ...