“È l’erede di Osimhen” | lo vuole il Napoli | l’affare è pronto a entrare nel vivo

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ilnon è nuovo a scommesse vinte, lo testimoniano i fatti: pronta una nuova idea per la dirigenza. Che Victorsia adesso annoverabile tra i migliori attaccanti del mondo, è certezza. Il nigeriano è stato inserito tra i trenta finalisti candidati per la vittoria del Pallone d’Oro. Un risultato incredibile se pensiamo da dove sia partita la sua avventura. Quando fu acquistato dal, ancora tutt’oggipiù oneroso nella storia del club, tutti erano già a conoscenza del suo incredibile potenziale. Proveniente dal Lille, nel campionato francese aveva dimostrato già quelle che potevano essere le sue qualità, affinate poi nella stagione dello scudetto con il. La dirigenza sta in tutti i modi cercando di rinnovargli il contratto, che termina nel 2025. Qualora andasse a ...

...si può essere Ansu Fati senza dover essere per forzadi ... una certa allergia al rigido schematismo di Diego Simeone,'... Un futuro immaginato e costruito partendo dae Kvaratskhelia, ...... del perché De Laurentiis avesse scelto proprio lui come... Di Lorenzo, Politano,e poi Kvaratskhelia hanno ...'undici titolare per affrontare il Sassuolo, rispetto al Napoli canonico ...1) La conferma di Victor, se il troppo elastico mercato arabo non congiura contro il Napoli ...'ufficio acquisti attuale insegue nomi e giocatori con ingaggi a fisco agevolato. Deve invece ...