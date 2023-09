“È intervenuto Pier Silvio” GF 2023 | la decisione sul reality a tre giorni dall’inizio

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tra una rivoluzione e l’altra, nel mondo del piccolo schermo ormai non si viene più a capo di niente. Il GFsarà una vera e propria sorpresa per gli spettatori, visto il severissimo cambio di rotta diBerlusconi. Peccato che tanto severo alla fine non sembra. Sorprendente cambiamento annunciato oggi. Naturalmente per il momento si sta parlando solamente di una indiscrezione ancora in attesa di smentita o conferma, ma è più probabile che, la novità in questione, verrà presto confermata e ufficializzata. Il GFsarà popolato da (veri) vip e (veri) nip, o almeno dovrebbe. Ma adesso c’è di più e già si trasforma. GF, la rivoluzione decisa da Mediaset L’ad di Mediaset, dopo la discussa e lunghissima edizione del GF Vip 7, si era detto stanco e contrario alla durata ...