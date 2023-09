Dybala ci sarà con l’Empoli? Svelato il piano di recupero della Roma

sembra aver recuperato finalmente dall'infortunio , e secondo quanto riportato da Il Tempo ... come dichiarato dallo stesso CT Tedesco : " Non ha i 90 minuti matitolare. È il nostro ...Doveva essere una settimana di recupero degli infortunati per la Roma , contornato in gruppo e che ha lavorato anche in palestra - come testimoniano le sue storie sui ... soprattutto, sein ...Mourinho , può comunque sorridere grazie al ritorno in gruppo di Pauloe ad un Lukaku che ... Marcos Leonardo , salvo clamorosi stravolgimenti,un nuovo giocatore giallorosso. Per lui, c'è l'...

NEWS – Le condizioni di Zielinski, Dybala in gruppo! Pereyra, Pogba, Lukaku, Dia, Sanchez, Maldini… SOS Fanta