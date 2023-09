Dumfries show con l’Olanda! L’Inter osserva i Nazionali | Inter Chat LIVE

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. Dopo la chiusura del calciomercato, la redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda. Nella puntata di oggi si parlerà dei giocatori convocati e impiegati dalle proprie, su tutti Denzelautore ben tre assist (su tre gol realizzati) con l’Olanda. Titolare anche Lautaro Martinez, che continua a vincere con l’Argentina. Tutto questo ...

Tutto facile anche per l'Olanda, che liquida la Grecia con un netto 3 - 0 firmato De Roon e - su doppio assist di- Gakpo e Weghorst . De Vrij in campo nella ripresa, De Ligt all'84'. ...Nella ripresaulteriore dei padroni di casa grazie alle reti di Lautaro Martinez, ancora ... GLI HIGHLIGHTS INTER (3 - 5 - 2): Sommer 6; Darmian 6.5, De Vrij 7, Bastoni 7;6.5 (25'st ...L'Inter continua a spingere nella ripresa, Italiano non trova contromisure e primacolpisce il palo, poi Lautaro si vede parato un altro tentativo ravvicinato da Christensen. Il capitano ...

Vlahovic non basta alla Serbia, Olanda show con Dumfries. Francia, Thuram! Tuttosport

A Bridge of Urr resident for almost 50 years, Mary will celebrate her 75th birthday in December – and her trademark energy shows little sign of diminishing. Perhaps that stems from an itinerant ...Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha parlato a margine della vittoria dell’Olanda per 3-0 con la Grecia, dopo aver siglato 3 assist Un Denzel Dumfries scatenato contro la Grecia. L’esterno dell’Int ...