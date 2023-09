Dopo la fidanzata | dal Brasile altre due donne accusano Antony di aggressione Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 settembre 2023)le accuse della, induedenunciano pera scopo sessuale il calciatore brasiliano del Manchester United. Lo riporta il. Una, Ingrid Lana, che lavora nel settore finanziario, ha affermato in un’intervista tv che è stata sottoposta a pressioni daper fare sesso mentre era in viaggio d’affari in Inghilterra. Lana ha affermato chel’ha invitata a casa sua e l’ha spinta contro un muro e le ha fatto sbattere la testa. «Ha cercato di avere un rapporto con me ma io non volevo. Mi ha spinto contro il muro e ho battuto la testa. Ero andata da lui per affari. Lui aveva secondi fini». La seconda, De Freitas, sostiene di essere aggredita in macchina ...