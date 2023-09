(Di venerdì 8 settembre 2023) Andrea Soncin è ilCommissario tecnico della: l’allenatore, reduce dall’esperienza al Venezia Primavera nella quale ha diretto per due parentesi anche la prima squadra in Serie A e B, succede a Milena Bertolini e avrà al suo fianco Viviana Schiavi, ex Azzurra, già nel...

Non è stato invece un successo il primo film della DC uscito durante l'era Gunn; infatti, Blue Beetle è stato unal botteghino , con un incasso di appena 110 milioni a fronte di un budget di 104 ...Da una parte i residenti, pronti alle barricate. Dall'altra il Campidoglio, che su Pietralata non ha nemmeno un dubbio : lo stadio della Roma, specieil travagliatissimodi Tor di Valle, stavolta s'ha da fare. E allora il primo incontro pubblico sull'opera, celebrato ieri in Campidoglio, è stato tutto un fuoco d'artificio. Applausi e ...Il derby è già un passaggio chiave Ad Avellino è grande attesailall'esordio con il Latina per risultato e prestazione. Tra i tifosi irpini c'è sì la speranza di un rilancio immediato da ...

Dopo il flop al Mondiale, la Nazionale Femminile cambia: ecco il nuovo ct Today.it

Marvel ha inserito un ultimo omaggio a James Gunn all'interno della serie I am Groot dopo la separazione ufficiale.Il dato del 2021 vede la regione in fondo alla classifica nazionale, mentre esplode la spesa per i medici a gettone. Giustetto, presidente dell’Ordine: “Interventi vani sulle gravi carenze, servono in ...