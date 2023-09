Dopo i problemi digestivi di Lerner | quelli di udito di Nanni Moretti | “Meloni? Mi dà fastidio | urla…”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 settembre 2023)si aggiunge alla lista dei denigratori dell’Italia all’estero: e in una lunga intervista rilasciata a El Paìs in vista dell’uscita il prossimo 15 settembre de Il sol dell’avvenire in Spagna, il regista e attore romano parla non solo del momento attuale del cinema. Ma anche dello stato della politica italiana, orfana della sinistra al comandoanni di governi e presidenti del Consiglio piovuti dal cielo e non dalle urne. Un’occasione ghiotta, per l’ex girotondino, di attaccare premier ed esecutivo in carica e squadernare la solita – ormai decisamente logora – invettiva contro quella che definisce una «destra rozza e grossolana». E la domanda sorge spontanea: cosa non si farebbe per guadagnare qualche spettatore in più oltre confine?all’attacco della ...