Dopo gli extra-profitti | i depositi La proposta di Rustichelli Antitrust

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 settembre 2023) Era il 9 agosto scorso quando i banchieri italiani saltarono sulla sedia alla notizia che il governo avrebbe messo nel mirino glimaturati dagli istituti in seguito al rialzo dei tassi. Attenzione però, nulla è ancora certo e, cosa più importante, il Tesoro si è affrettato più volte a chiarire che la tassazione suglidelle banche prevede “un tetto massimo per il contributo che non può superare lo 0,1% del totale dell’attivo”, per salvaguardare la stabilità degli istituti bancari. La nota del Mef sottolineava per l’occasione che “la misuradal ministro dell’Economia e delle finanze, condivisa e approvata dal consiglio dei ministri nasce sulla scia di norme già esistenti in Europa in materia dimargini bancari”. Non è tutto. Il ministero ...