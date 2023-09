Dopo 7 anni emerge la verità sulla fine di Maria Chindamo | uccisa e data in pasto ai maiali | 81 arresti

(Di venerdì 8 settembre 2023) Aveva reso pubblica una relazione sentimentalela morte del marito. È uno dei motivi per cui nel 2016 è statal’imprenditrice 42enne, il cui corpo è stato inai. È quantodall’inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro, che oggi ha portato all’arresto di 81 persone. A uccideresarebbe stato, secondo le rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia, Salvatore Ascone, arrestato nel blitz di oggi dei carabinieri. Il 57enne avrebbe commesso l’omicidio insieme ad altre due persone, una delle quali era all’epoca minorenne mentre l’altra è nel frattempo deceduta. Dall’inchiesta è emerso, in particolare, che l’imprenditrice è stata fatta sparire ...

Le inondazioni nella penisola balcanica Due donne di 75 e 80sono soltanto le ultime due vittime in Grecia dell'ondata di maltempo con piogge torrenziali ... La situazione in Greciala siccità ...l'omicidio sul posto sono accorsi gli uomini del commissariato di Fonni e della Questura di Nuoro che stanno indagando sui fatti. Secondo quanto ricostruito da L'Unione Sarda , l'uomo è stato ...l'ultimo femminicidio, quello in Sicilia di Marisa Leo - il 79esimo dall'inizio dell'anno - è ... Il valore della libertà, l'aspirazione a svilupparla si sono estesi negli, grazie anche al ...

Sopravvissuta al naufragio della Concordia va in vacanza dopo 11 anni, le figlie restano intossicate: “Doveva… Repubblica Roma

MAJANO - L'emozione di un concerto atteso da tempo, quello di Gabry Ponte, spezzata da un malore improvviso e il trasferimento d'urgenza all'ospedale Santa Maria della ...Secondo i giudici della Corte d’Appello di Roma che hanno condannato il ceceno Rassoul Bissoultanov, latitante, a 23 anni di carcere, Ciatti fu ...