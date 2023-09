Don’t Forget the Lyrics | sul NOVE la nuova edizione | conduce Gabriele Corsi

Di seguito il cast completo sera per sera e alcuni dei successi: 23 SETTEMBRE Simple Minds con 'You (About Me)', Trevor Horn (The Buggles) con 'Video Killed The Radio Star', Paola & ...Quarta stagione per il game show internazionalethe lyrics - Stai sul pezzo . La sfida per i concorrenti è quella a cantare i più grandi successi della musica, senza mai dimenticare le parole. Padrone di casa dello show, Gabriele Corsi ...Per il 18 settembre sono in scaletta: Simple Mindsyou (a bout me) , Trevor Horn ( The Buggles ) Video Killed The Radio Star , Paola & Chiara Vamos A Bailar , Haddaway What Is Love , ...

Gabriele Corsi torna su Nove con ‘Don't forget the lyrics - Stai sul pezzo’ la Repubblica