Donald Trump sogna il faccia a faccia con Meghan Markle

Nella Situation Room Biden ha seguito il ritiro dall'Afghanistan,ha ricevuto briefing sul Covid e Barack Obama ha assistito al raid dei Navy Seals contro Osama bin Laden in Pakistan. . .ha organizzato un evento nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey, per aiutare il suo ex avvocato Rudy Giuliani a pagare milioni di spese legali. Lo riporta la Cnn. Per partecipare ...Eppure, i media vogliono ancora che ci concentriamo sui pettegolezzi sulle celebrità, sulla politica dei partiti e su. La guerra mondiale è ancora alle porte. Dobbiamo ancora rompere il ...

Chi è Terry Gou, il Donald Trump di Taiwan Domani

WASHINGTON, 08 SET - Donald Trump ha organizzato un evento nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey, per aiutare il suo ex avvocato Rudy Giuliani a pagare milioni di spese legali. Lo riporta la ...Più colleziona incriminazioni e più sale nei sondaggi. Più attacca tutti, anche nel suo partito, e più sembra il rivale scontato del presidente ...