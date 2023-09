Donadoni | che retroscena | i ' no' a Galliani | Tavecchio e Boban per Italia e Milan

Leggi su calciomercato

(Di venerdì 8 settembre 2023) Commenta per primo Robertorivela di essere stato vicino alla panchina del. L'ex calciatore rossonero diventato allenatore ha raccontato alla Gazzetta dello Sport : 'Nel 2019, d opo l'esonero di Giampaolo mi chiamò, ma io ero in Cina allo Shenzhen e non me la sentii di lasciare in corsa. Sono una persona di parola'. 'Nel 1996 ero in ...