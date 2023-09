Domina 2 | la recensione | torna la serie sulle donne dell' Antica Roma

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ladi2, l'epico period drama sul principato di Cesare Augusto dal punto di vista femminile con protagonista Kasia Smutniak, chedall'8 settembre su Sky e NOW con una seconda stagione incentrata questa volta sulla lotta alla successione. La prima stagione ci aveva colpito per il punto di vista inedito con cui aveva scelto di raccontare un periodo storico dal fascino sempiterno come quello. Ovvero le domine del titolo, leche dietro gli uomini ordivano il funzionamento e il progresso'Impero ea Repubblica. Ora checon la seconda stagione, dall'8 settembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW, come spiegheremo nelladi ...

Ladi- stagione 2, la serie TV in onda su Sky e NOW in cui Kasia Smutniak è una perfetta Livia ...Per altri contenuti recuperate ladella prima stagione diUna serie che ruota attorno al fascino della protagonistasegue dunque la vita della ragazza a partire dai suoi quindici anni, quando viene data in sposa a Tiberio Claudio Nerone (antenato di ...

Domina, recensione della seconda stagione con Kasia Smutniak Cinefilos.it

Dove vedere Domina 2 in streaming senza Sky Scopriamo subito come guardare tutti gli episodi della seconda stagione.La recensione in anteprima di Domina 2, la seconda stagione della serie tv di Sky e NOW ambientata nell'antica Roma e con Kasia Smutniak ...