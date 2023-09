Documenti obbligatori in auto

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 settembre 2023) Quando si circola in strada con la proprianon ci si deve dimenticare di avere con sé ic.d.come, ad esempio, la patente di guida, il libretto di circolazione del veicolo ed il certificato di assicurazione. Icitati risultano essere indispensabili se non si vuole incorrere in contravvenzioni pecuniarie ed amministrative, anche piuttosto salate tra l’altro. L’assicurazione Tra i c’è l’assicurazione. Bisogna, però, fare una distinzione tra il tagliando (chiamato anche contrassegno assicurativo) ed il certificato di assicurazione. Oggi non è più necessario esibire il tagliando, poiché le forze dell’ordine possono controllare la presenza della copertura assicurativa utilizzando semplicemente il numero di targa. Una copia del certificato di assicurazione, invece, deve essere sempre ...