“Docenti aggrediti da studenti | ma il governo decide per misure superficiali e ridicole” L’affondo di De Luca

(Di venerdì 8 settembre 2023) Vincenzo De, presidente della Regione Campania, ha messo in luce l'urgente necessità di interventi strutturali per affrontare il crescente problema della delinquenza giovanile. E ha sottolineato che i semplici blitz sono inefficaci. L'articolo .

...e del Merito Giuseppe Valditara ha ricordato i numeri di aggressioni che hanno subito ia ...il Ministro ha recentemente ricordato le ultime iniziative per tutelare gli insegnanti: " ...... come già scritto nella Carta, partano dalla formazione scolastica die allievi e arrivino ... mentre agli uomini è concesso senza il rischio di esseresono inaccettabili. Se questo è ...' La formazione incentivata per i, quindi incentivi economici al termine del percorso di formazione per chi ha partecipato in modo attivo al processo ', continua Valditara. ' Stiamo ...

Docenti aggrediti, Valditara dà i numeri: “5 al mese fino a maggio 2023. In quasi la metà dei casi erano coinvolti i genitori” Orizzonte Scuola

Nel corso dell'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha ricordato i numeri di aggressioni che hanno subito i docenti a scuola lo s ...L'insegnante ha condiviso con il sindaco e l'assessore la preoccupazione e lo sgomento provocato dall'ultimo episodio di aggressione ...