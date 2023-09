Dl Sud | Matera | “Governo posa pietra miliare per lo sviluppo del Sud”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’approvazione del cd DL Sud oggi in Consiglio dei Ministri, rappresenta ancora una volta la prova evidente che questoannuncia e poi realizza, a differenza dei predecessori che facevano solo proclami“. Così in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica e Capogruppo in IV Commissione Politiche dell’Unione Europea, che prosegue “Con questo decreto, ilMeloniunaper lodel Sud Italia, da troppo tempo ormai relegato a una zona di serie B della nostra Nazione. Noi di Fratelli d’Italia, invece, crediamo che la nazione sia una e sola e che debba prosperare nella sua interezza.Il presidente Meloni e il ministro Fitto ...

In più fu scelto il comune di Grassano, in provincia di, dove vent'anni prima era stato ... una preoccupante nel Centro con punte del 10% nel Lazio, disastrosa nelcon la punta estrema in ...Infatti, se escludiamo(un caso molto particolare, poiché grazie al parco archeologico ... Troviamo infine numeri sul verde incolto, dove primeggiano due città del, ovvero Catania (39.9 mq ......l'Aglianico del Vulture e il Primitivo i vitigni più importanti per la Basilicata e ilItalia, ... Consorzio Qui Vulture e ConsorzioDop - in partenariato con l'Università della Basilicata, l'...

Ufficiale: Luigi Panarelli nuovo allenatore del Matera Antenna Sud

Il fenomeno della migrazione sanitaria coinvolge, ogni anno, quasi un milione d’italiani. Essa riguarda prevalentemente le regioni del Sud con la Basilicata che negli ultimi anni fa segnare il dato pe ...Tornano anche quest’anno le Giornate del Lavoro della Cgil Basilicata – Un mondo nuovo, giunte all’undicesima edizione. Due giorni di partecipazione democratica e confronto sui maggiori temi dell’attu ...