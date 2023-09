Dl Caivano | Magi +Europa | ' Deriva manettara della Meloni | il nemico è il proibizionismo'

(Di venerdì 8 settembre 2023) Riccardo, segretario di, con un post su twitter ha commentato il recente dlapprovato dal Cdm. "La, giustizialista e panpenalista di questo governo non conosce ...

Riccardo, segretario di +Europa, con un post su twitter ha commentato il recente dlapprovato dal Cdm. "La deriva manettara, giustizialista e panpenalista di questo governo non conosce limiti e ..."Giorgia Meloni ha appena affermato che con il Dllo Stato ci mette la faccia - puntualizza Riccardodi +Europa - , non rendendosi conto che favorire l'ingresso dei minori in carcere ..."L'operazione show diche ha portato al sequestro di 28 grammi di cocaina è stata un fallimento, ma si continua a ... Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardoconversando con i ...

Decreto Caivano, Magi: "Vogliono spingere i minori in carcere" - LaPresse LAPRESSE

“È il vero mondo al contrario. Andremo da Mattarella”, commenta Riccardo Magi e ha tutte le ragioni. Gli interventi a favore del centro sportivo di Caivano sono quelli già noti. Capita di avere grandi ...Quattordici articoli, ma spariscono divieto di uso del cellulare e accesso controllato ai siti porno. Per il Parco verde un commissario straordinario e 30 milioni destinati agli impianti sportivi ...