Dl Caivano | Gori Pd | ' governo punta solo su repressione | poco o nulla su educazione'

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Contro disagio giovanile e criminalità minorile ilsullasul profilo educativo, su cui faccio invece due proposte: 1) tempo pieno nelle scuole secondarie di primo grado (medie); 2) drastica riduzione della chiusura estiva delle scuole. Se due genitori lavorano, come fanno a seguire e controllare i propri figli? Quando la scuola chiude, per moltissimi c'èla strada. Se vogliamo aiutare le famiglie dobbiamo estendere la permanenza dei ragazzi a scuola". Così il sindaco di Bergamo, Giorgiodel Pd, su twitter.

Dl Caivano: Gori (Pd), 'governo punta solo su repressione, poco o ... Gazzetta di Modena

