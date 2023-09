Dl Caivano | Don Ciotti | ' La repressione non serve | bisogna prevenire e costruire opportunità'

(Di venerdì 8 settembre 2023) Anche Don Luigi, presidente di Libera, ha criticato il dlapprovato dal Cdm. Sentito da La Stampa, il religioso attivista contro la criminalità organizzata non crede che maggiore ...

AncheLuigi Ciotti, presidente di Libera, ha criticato il dlapprovato dal Cdm. Sentito da La Stampa, il religioso attivista contro la criminalità organizzata non crede che maggiore repressione ...Tutti fanno politica solo coi social, noi riuniamo 500 persone per giorni a discutere di tutto, ascoltando le testimonianze più varie, da Lucia Annibali aColuccia a Gaia Tortora. La mia ...La7.it -Claudio Burgio , cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano e fondatore della comunità Kayros per minori, è perplesso sulle misure del governo riguardo la criminalità giovanile . ...

Decreto Caivano, don Burgio: 'Serve educazione, non repressione' TGLA7

Già lo Stato. O meglio il governo. A Caivano ci ha pensato Giorgia Meloni, resasi conto personalmente, su invito del parroco don Maurizio, della situazione drammatica che attraversa il Parco Verde, il ...Salario minimo, Prodi: "Se noi non garantiamo sei euro netti all’ora a chi lavora, perché questo sono i 9 euro lordi, siamo un Paese che deve vergognarsi di se stesso".