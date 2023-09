Djalò | l’Inter blinda l’erede di Acerbi! A lavoro per averlo già a gennaio – TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 settembre 2023)non ha mai abbandonato la pista che porta a Tiago, anzi. Nonostante la sessione di mercato sia terminata, Piero Ausilio continua a lavorare sottotraccia per rinforzare sempre di più la squadra a disposizione di Simone Inzaghi, provando are per il suo pallino proveniente dal Lille. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, la dirigenza vorrebbe concludere l’affare già a. A– Tiagonon è mai andato via dalla testa di Piero Ausilio e della dirigenza del. Dopo l’addio di Milan Skriniar, era lui il primo nome nella lista per sostituire il difensore, ma poi l’infortunio ha “rovinato” i piani del club e, inevitabilmente, del giocatore. Oggi, il difensore portoghese è fermo ai box dopo la rottura del crociato del ...