Dispersione scolastica | 85 genitori denunciati in provincia di Siracusa | non mandavano i figli a scuola

... da dolorosi fatti di cronaca e dal decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri (in materia di contrasto del disagio giovanile, della criminalità minorile e della), ...... mentre si esalta la scuola di Barbiana, mentre si discute di contrasto allae alla povertà educativa, mentre si denuncia lo stato precario di strutture e trasporti, mentre ...Decreto Caivano, alcune delle misure previste Ladiventa un delitto , punibile fino a due anni di carcere. Sinora la sanzione per i genitori che non mandano i figli alla ...

Dal 27% all’1% di dispersione scolastica. Lo splendido esempio della scuola Sperone-Pertini di Palermo. La dirigente Di Bartolo: “Così ci siamo riusciti” [INTERVISTA] Orizzonte Scuola

Il Sud Italia, e in particolare la Sicilia, ha registrato percentuali di dispersione scolastica tra le più alte d’Italia. Ma c’è un altro aspetto preoccupante che emerge: la dispersione scolastica ...“La Regione Calabria ha destinato quasi 2 milioni di euro di risorse attinte dal Pnrr e dal Ministero del Lavoro, per attivare percorsi formativi rivolti sia ai giovani soggetti all’obbligo di istruzi ...