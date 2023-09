Dirigente o collaboratore? 70 documenti e circolari da scaricare + guida sulle prassi corrette

(Di venerdì 8 settembre 2023) Anno 3 n°3 – Inizio anno scolastico 2023/24, le istruzioni: aggiornato con la nuova ipotesi di contratto appena sottoscritta all’ARAN. Per chi si è abbonato o ha acquistato il numero, disponibile un canale dedicato ai download diutili. Il cartaceo sarà inviato a quanti si sono abbonati o hanno acquistato il numero L'articolo .

...scolastici decreto nomina tutor TFA sostegno nomina fiduciario plesso nomina secondo...verifica liberatorie uscite autonome e deleghe affido temporaneo orario ricevimento del...... mi stringe la mano e mi dice che da quel momento mi considera un". Walter Bedell ... Rappresenta la disgregazione della vecchia classefascista e il primo crollo dell'Asse. ...Simone Guerri, ha vestito la maglia bianconera per due anni, durante l'era Durio, e comeè statodi Davide Vaira al Siena, immediatamente dopo il ritiro. Successivamente ha ...

Assegnazione docenti alle classi: dirigente rispetta criteri e proposte organi collegiali. Se non lo fa deve motivare scelta diversa Orizzonte Scuola

1' DI LETTURA PALERMO – Un bando lampo di una settimana per assumere un dirigente delle professioni sanitarie senza alcuna urgenza apparente e con requisiti particolari che non rientrano tra quelli ri ...Mentre la situazione con Guerri sembrerebbe essere più concreta, con Pesoli devono ancora nascere i contatti e le trattative, ma l’ex terzino della Robur non ha nascosto la sua voglia di ...