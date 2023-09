Diretta Qualificazioni Europei U21 | Lettonia - Italia 0 - 0 | pari all' esordio per Nunziata LIVE

...nuovo ct Carmine Nunziata (promosso dall'U20) e all'esordio nel Gruppo A delleall'Europeo 2025 (in programma in Slovacchia) ha pareggiato 0 - 0 contro la Lettonia . Rivivi la...Europei U21 inizio ore 16 Lettonia Italia 0 0 Marcatori: Stadio: Jrmalas pilstas ... Sarà visibile in esclusiva inin chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming ...In campo per leUnder 21 l'Italia contro la Lettonia. In Spagna alle 21 anticipo di ...SETTEMBRE 2023 Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi [ AGGIORNA LADEI ...

Qualificazioni Europei U21, Italia-Lettonia: occasioni per Casadei, Bove e Oristanio. Diretta Virgilio Sport

Qualificazioni Europei 2024. Le ultime notizie sulla partita Georgia-Spagna: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Qualificazioni Euro 2024: dove si giocheranno i prossimi campionati europei di calcio, le date, i gironi e il calendario completo delle partite dell'Italia.