Dipendente licenziata a voce | il giudice la reintegra e le restituisce il posto

(Di venerdì 8 settembre 2023) Era stata, ill’hata e le ha restituito ildi lavoro. È successo in provincia di Rovigo, dove ildel lavoro ha condannato la “Wavin Italia” di Occhiobello. L’azienda, appartenente al gruppo messicano “Orbia”, realizza sistemi di tubazioni plastiche e di soluzioni per la climatizzazione. Lo scorso marzo aveva licenziato alaMorena Loro, in azienda da 23 anni oltre che rappresentante sindacale Cisl. Il licenziamento, motivato da un presunto esubero di personale, è stato giudicato illegittimo dallaSilvia Ferrari, che ha accolto il ricorso presentato dalla Femca-Cisl Padova Rovigo e ha ordinato alla società “la cessazione del suddetto comportamento e la rimozione ...

